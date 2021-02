Vaccini: al via dosi in case riposo e volontari 118 Nuorese

Al via nei distretti Socio Sanitari di Nuoro, Macomer e Siniscola la campagna di vaccinazione degli ospiti delle case di riposo, con le dosi Pfizer e Modrna, e degli operatori del 188, con AstraZeneca. La somministrazione verrà avviata dalla prossima settimana e si andrà avanti a ritmi serrati con 180 vaccinazioni al giorno.

Operativi sul territorio (uno per ogni Distretto Socio Sanitario) quattro team composti da personale Assl che si recherà nelle Rsa.

"Per quanto riguarda il Distretto Socio Sanitario di Sorgono - spiega la delegata dal Commissario quale referente unica per le vaccinazioni, Maria Carmela Dessì - sono già in corso le vaccinazioni prime dosi per le strutture residenziali, per un totale di 288 dosi, tra ospiti e operatori".