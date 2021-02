Trasformano un terreno in discarica abusiva, due indagati

Sono stati filmati da una microtelecamera piazzata dai carabinieri mentre gettavano nelle campagne di Guamaggiore, in località "Piccius Eccis", ingenti quantità di rifiuti provenienti dalle demolizioni e da una officina meccanica. I carabinieri della Stazione di Guasila hanno denunciato per abbandono incontrollato di rifiuti e discarica abusiva, un 33enne marocchino, residente a Senorbì, responsabile di una ditta che opera nel settore delle demolizioni e un 46enne di Seui, responsabile di una carrozzeria auto.

I militari avevano ricevuto diverse segnalazioni sulla discarica abusiva e sul fatto che qualcuno in quella zona di Guamaggiore gettava da mesi rifiuti. Hanno quindi piazzato una telecamera nascosta che ha immortalato i due mentre abbandonavano gli 'scarti' delle loro attività lavorative tutto per risparmiare sulle spese di smaltimento, trasformando in discarica decine di metri quadri di terreno demaniale. I rifiuti speciali sono stati rimossi dagli stessi denunciati per i quali è scattata anche una multa di 26mila euro.