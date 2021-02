Maltempo: allerta in Sardegna per temperature sottozero

Il passaggio della perturbazione fredda "Burian" fa sentire i suoi effetti in Sardegna, dove le temperature sono scese anche di 10 gradi toccando i 7 gradi nel nord dell'Isola e, secondo le previsioni, potranno scendere sotto lo zero. Alcune nevicate sono attese sui rilievi più alti come sul Gennargentu. E assieme alle piogge il gelo potrebbe creare problemi sulle strade di montagna con la formazione di ghiaccio. Per questo motivo la Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta di criticità ordinaria nell'Isola sino alle prime ore di martedì 16 febbraio.

Le zone interessate sono quelle dei bacini centro-settentrionali e occidentali. Le coste settentrionali e orientali dell'isola saranno, invece, interessate da venti di burrasca da nord/nord-est e i mari risulteranno agitati o molto agitati con onde sino a 4-5 metri.