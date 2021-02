In casa aveva 8 cardellini illegali, 40enne nei guai

Si prendeva cura di quei cardellini, ma non aveva alcun documento che ne attestasse la provenienza e l'acquisto legale. Un 40enne cagliaritano è stato denunciati dai carabinieri forestali del Nucleo Cites in collaborazione con i militari della Stazione di Pirri. I militari hanno effettuato un controllo in via del Lentisco dove il 40enne abita e hanno trovato otto cardellini "carduelis carduelis". L'uomo però non ha saputo giustificarne il possesso e attestarne provenienza e acquisizione. Gli otto volatili sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale allo stesso proprietario che si è sempre preso cura di loro.

"La Convenzione di Washington sul commercio internazionale di fauna e flora minacciate di estinzione Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - spiegano i carabinieri - è nata proprio dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie".