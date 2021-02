Basket: Dinamo out in Coppa Italia, Pozzecco "Niente drammi"

"Pesaro che ha fatto un'ottima pallacanestro e va in semifinale giustamente, noi non dobbiamo fare drammi e perdere la serenità che ci contraddistingue, siamo dispiaciuti perché eravamo convinti di poter andare avanti ma dobbiamo essere bravi a continuare una stagione stupenda, che ci vede protagonisti". Così il coach Gianmarco Pozzecco prova ad archiviare la sconfitta a sorpresa contro Pesaro nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia.

Nel 115-110 in favore dei marchigiani, maturato al termine di una corrida durata 45' e decisa al supplementare dalla maggior determinazione messa in campo dagli uomini di coach Jasmin Repesa, ci sono tanti meriti dei vincitori e altrettanti demeriti dei biancoblu, che contrariamente alle attese hanno sentito la pressione per un match e una competizione che sembrava alla portata di una squadra arrivata all'appuntamento in splendida forma. "Quello che è successo con Pesaro può succedere", prosegue l'analisi di Pozzecco. "Non penso che la panchina dovesse dare di più stasera", commenta.

"È logico e normale che dobbiamo ancora inserire Happ e abbiamo avuto finora poco tempo e poche partite per farlo - spiega - l'allenamento è utile ma poi la partita diventa determinante per la crescita della squadra e per trovare la chimica giusta".

Onore a Pesaro, dunque, che dopo aver rischiato di non iniziare neanche la stagione sta crescendo esponenzialmente e tra le mani di Repesa si sta attestando tra le sorprese del campionato.

"Ripeto, non dobbiamo fare drammi e perdere la serenità che ci contraddistingue - ribadisce l'allenatore di Sassari - siamo dispiaciuti perché avevamo la possibilità di andare avanti, ma Pesaro va avanti con merito".