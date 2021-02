Assalti a portavalori, arrestati in Corsica due latitanti

Erano riusciti a sfuggire alla cattura il 21 gennaio scorso, il giorno dell'operazione dei carabinieri denominata "Maddalena" con la quale è stata smantellato un gruppo criminale specializzato negli assalti ai portavalori finanziati con i soldi della droga, ma i militari dell'Arma non hanno masi smesso di cercarli. Ieri due dei quattro latitanti ancora ricercati sono stati catturati in Corsica. In manette Dario Pasquale Andrea Azzena, 49 anni e Jean Louis Cucchi, 59.

I due ricercati sono stati individuati dai carabinieri della Compagnia di Carbonia che hanno condotto le indagini sul traffico di droga tra Italia e Corsica e sugli assalti ai portavalori, e sono stati catturati dalla polizia francese nelle loro abitazioni in Corsica a Portovecchio e Figari. In particolare a Figari la Police Nationale ha dovuto sfondare la porta per entrare nell'abitazione di Cucchi che non accennava a voler aprire.

I due adesso si trovano nel carcere di Borgo, a disposizione dell'autorità giudiziaria francese, verranno successivamente condotti presso un carcere parigino, in attesa degli sviluppi delle pratiche di estradizione che dovrebbero a breve ricondurli in Italia. Proseguono in tutta la Sardegna le ricerche delle altre due persone ancora latitanti.