Vaccini: con over 80 in Sardegna si parte il 20 febbraio

C'è una data di inizio per la vaccinazione degli over 80 in Sardegna. La somministrazione dovrebbe partire durante lo screening "Sardi e sicuri" in programma il 20 e il 21 febbraio in Medio Campidano. "Dovremmo farcela, ci stiamo lavorando", conferma all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu. La Regione aveva pensato di mettere in campo il binomio tamponi-vaccini per gli ultraottantenni già in occasione dello screening di domani e domenica a Nuoro con, a disposizione, circa undicimila dosi di Pfizer. Ma il progetto è stato rinviato al prossimo weekend. Anche di questo si sta parlando durante l'unità di crisi regionale sul piano vaccinale in corso questa mattina, convocata soprattutto per fare il punto sulla tempistica sulla base della disponibilità dei vaccini.

In Sardegna, intanto, è arrivata giorni fa la prima consegna di farmaco AstraZeneca destinato agli under 55 dipendenti delle scuole, forze dell'ordine e militari. L'Ufficio scolastico regionale sta fornendo gli elenchi degli insegnanti, mentre per le forze armate, di polizia e vigili del fuoco il Viminale ha scritto ai prefetti, chiedendo una ricognizione sul personale idoneo. Ma la somministrazione non è ancora cominciata e potrebbe scattare da un momento all'altro. Sarà attivata molto presto la piattaforma Cup Web dove i cittadini potranno telefonare per le prenotazioni oppure registrarsi online.

Intanto, secondo il report struttura commissaria per l'emergenza, ad oggi in Sardegna sono state somministrate 59.676 dosi su 85.520 consegnate, quindi il 69,8%.