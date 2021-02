Superenalotto: centrato il 5 a Samugheo, vinti 99mila euro

Nuova giocata vincente del SuperEnalotto in Sardegna: nel concorso di giovedì 11 febbraio, infatti, un giocatore ha centrato un "5" del valore di 99mila euro a Samugheo, in provincia di Oristano. La vincita è stata convalidata nel Bar Tabacchi Punto Ristoro di via Kennedy.

Intanto il Jackpot è salito fino a 106,7 milioni di euro, il settimo nella storia del gioco. La Sardegna, riporta Agipronews, si conferma terra fortunata visto che l'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.