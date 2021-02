Sequestrati 560 kg di derivati illegali di canapa sativa

Circa 560 kg di infiorescenze di canapa sativa per un valore di circa 280.000 euro e sei persone denunciate in tre paesi del Nuorese. E' il bilancio dell'operazione condotta dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Macomer e delle Stazioni di Bosa, Montresta, Suni e Borore nell'ambito del contrasto alla produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare riguardo alla marijuana ed ai derivati illegali della canapa sativa. Il materiale sequestrato verrà anche sottoposto a controllo per verificare il contenuto di Thc.