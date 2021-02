In casa 80 chili di marijuana, tre arresti e tre denunce

Ammonta a 80 chili di marijuana, 8.500 euro in contanti, un fucile più vari strumenti per la coltivazione e il confezionamento della droga il sequestro messo a segno tra Sassari e Bono in un'operazione congiunta dei finanzieri del comando provinciale di Sassari, dei carabinieri della compagnia di Bono e dall'unità cinofila della guardia di finanza di Alghero. Arrestati due fratelli di Bono di 20 e 28 anni e un loro zio 49enne.

Le Fiamme Gialle hanno fermato il più piccolo dei tre a Sassari, in via Rockefeller. La perquisizione dell'auto ha portato al ritrovamento di 5 chili di marijuana nascosti in un vano ricavato dietro la targa. Sospettando che nascondesse altra droga nell'abitazion, a Bono, i finanzieri hanno atiivato le procedure per la perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri della compagnia che ha base in paese. Lì i militari hanno trovato il fratello più grande e lo zio che tentavano di caricare alcuni sacchi pieni di marijuana su due fuoristrada.

Con l'ausilio dei cani antidroga arrivati da Alghero si è riusciti a sequestrare complessivamente oltre 80 chili di stupefacente, il contante, una bilancia di precisione, due macchinari per la separazione delle infiorescenze, concimi e fertilizzanti. Denunciati in stato di libertà anche il padre dei due fratelli, 55 anni, la madre 45enne e una parente di 29 anni che si trovava sul posto.