Discarica abusiva da 12mila mq scoperta in azienda trasporti

Una discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi da circa 12.000 mq è stata scoperta dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari all'interno della sede di una società operante nell'area metropolitana di Cagliari nel settore dei trasporti.

Il rappresentante legale dell'azienda proprietaria del terreno e dell'impresa dei trasporti è stato denunciato per gestione dei rifiuti non autorizzata e per mancanza del certificato di prevenzione incendi.

Oltre alla discarica, dove sono stati rinvenuti una cinquantina di automezzi, esposti agli agenti atmosferici e privi di un sistema protettivo del sottosuolo, e fusti contenenti oli esausti, pneumatici usati, elettrodomestici e componentistica elettronica varia, i militari hanno sequestrato un serbatoio di carburante con una capacità di 9 metri cubi. All'interno 5.000 litri di gasolio per autotrazione nonché ulteriori 1.060 litri di olio lubrificante. I liquidi, secondo gli investigatori, erano stoccati in assenza delle autorizzazioni amministrative e del certificato di prevenzione incendi.