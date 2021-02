Discarica abusiva a Cagliari, sequestrata area di 2 ettari

(ANSA) - CAGLIARI, 12 FEB - Un'area grande più di due ettari, trasformata in discarica abusiva, è stata sequestrata dalla Polizia municipale di Cagliari.

Il blitz è scattato nella zona denominata Piscina Matzeu. Gli uomini della Sezione Vigilanza Ambientale, con i colleghi della polizia locale, hanno ricevuto una segnalazione relativa alla situazione di degrado nella zona, hanno quindi voluto far scattare un controllo.

Nell'area sono stati trovati tantissimi rifiuti, alcuni dei quali pericolosi, e tracce di incendi appiccati per distruggere la spazzatura. Sono state individuate anche alcune strutture probabilmente costruite senza autorizzazioni, attualmente abbandonate e pericolanti. Ma non solo. Gli agenti della polizia municipale hanno anche trovato nell'area sequestrate diversi veicoli parzialmente smontati, batterie esauste di auto, cumuli di eternit in lastre, pneumatici di auto e kart, vecchie biciclette, elettrodomestici, scarti di vestiario, pezzi di mobili e generi alimentari dei quali si sta verificando la provenienza.

Adesso la municipale sta cercando di risalire ai responsabili dell'area e a chi ha abbandonato i rifiuti, accertamenti anche sui rottami dei veicoli trovati nell'area.

Ieri gli uomini della Polizia metropolitana avevano eseguito un controllo in un'area in viale Monastir trasformata in discarica abusiva, dove sono stati trovati sacchi di rifiuti e anche macerie proventi dall'edilizia. (ANSA).