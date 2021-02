Alimenti non tracciati e sporcizia, multato un ristoratore

(ANSA) - CAGLIARI, 12 FEB - Sporcizia nel locale e alimenti privi di documenti di tracciabilità. Un 32enne titolare di un ristorante cinese nell'Iglesiente dovrà pagare multe per 4.500 euro dopo l'ispezione condotta dai carabinieri del Nas. I militari hanno eseguito il controllo trovando oltre 80 chili di alimenti privi di qualsiasi documento di tracciabilità. Gli alimenti sono stati sequestrati e affidati al proprietario e per lui è scattata la prima sanzione. Ma non solo. Durante l'ispezione i carabinieri del Nas hanno notato sporcizia e problemi igienico sanitari. Per le carenze riscontrate sono scattate altre due sanzioni per complessivi 3mila euro. (ANSA).