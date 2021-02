Rischio idrogeologico, ecco i fondi per costone Castelsardo

Il Comune di Castelsardo ha ottenuto dal governo i soldi necessari per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso di via Salvino.

Gli oltre 133mila euro sono stanziati dal decreto interministeriale mirato alla stesura di progetti, finanziabili in futuro, per interventi in territori a forte rischio idrogeologico, per interventi di efficientamento energetico e sicurezza nelle scuole, negli edifici pubblici e sul patrimonio degli enti locali, per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

"Grazie a questo intervento finalmente si progetterà la messa in sicurezza di un'area fortemente antropizzato e trafficate e perciò estremamente pericolosa, sia per le abitazioni a valle che per chi risiede sul costone", afferma l'assessore dei Lavori pubblici, Roberto Pinna. "Questo risultato ci soddisfa ma è solo un tassello in un quadro più ampio di progettazione per la salvaguardia dei litorali la sicurezza di quelle strade storicamente interessate da frane o caduta di massi", sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula.