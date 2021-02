App e software per ristoranti e bar, a Cagliari sbarca MyCia

Menù digitale all inclusive con traduzione simultanea in 60 lingue diverse e calcolo automatico dei valori nutrizionali e lista allergeni certificata di ogni piatto. Poi Order&Pay per permettere di ordinare e pagare tramite App da casa o sul posto. E ancora delivery grazie al menù digitale e con un servizio rider che a brevissimo verrà attivato. E poi take away e controllo personalizzato per aver sempre sotto gli occhi gli ordini effettuati. Sono alcuni dei servizi digitali contenuti nel pacchetto targato MyCIA, brand dell'azienda HealthyFood, già 6mila locali in tutta Italia. Ora lo sbarco anche a a Cagliari con l'obiettivo di sostenere la ripresa dei consumi. C'è già un locale che sta testando i servizi tecnologici del brand.

"Il progetto - spiegano i promotori dell'iniziativa - è nato con l'obiettivo di aiutare ristoratori, baristi, gastronomie ed esercenti alimentari a migliorare il proprio business e si rivolge a tutte le insegne: dai ristoranti di pesce o di carne, dagli stellati alle pizzerie, dalle steak house ai gastrosushi, senza dimenticare i ristoranti smart degli stabilimenti balneari, pronti a riaprire i battenti per far degustare agli avventori italiani e ai tanti turisti stranieri l'enogastronomia cagliaritana famosa in tutto il mondo".