Terna: in funzione a Porto Torres la nuova centrale

(ANSA) - PORTO TORRES, 10 FEB - È entrata in esercizio la nuova stazione elettrica a 150 kV di Porto Torres 2, per realizzare la quale Terna ha investito oltre 6 milioni di euro.

L'impianto è stato connesso alla rete di alta tensione tramite due raccordi aerei inseriti nella preesistente linea Fiume Santo - Porto Torres 1.

La stazione sorge in un'area caratterizzata dalla presenza di numerosi parchi eolici che, attraverso il nuovo impianto, potranno essere fin collegati alla cabina primaria Nurra 2. In futuro la stazione permetterà la connessione del parco eolico di 42,5 MW di potenza, già autorizzato e di prossima realizzazione.

Per realizzare l'opera su un declivio è stato necessario il livellamento e la movimentazione del terreno sottostante con interventi di contenimento del suolo.

Per integrare il nuovo impianto nell'ambiente circostante verranno eseguite opere di ingegneria ambientale anche attraverso la piantumazione di essenze tipiche della macchia mediterranea.

L'impianto è stato completato in 12 mesi. (ANSA).