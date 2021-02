Si rompe condotta idrica, strada allagata a Cagliari

Una zona compresa tra i quartieri San Michele e Sant'Avendrace a Cagliari simile a un fiume. Una condotta idrica si è rotta e dall'asfalto è iniziata a venir fuori una quantità ingente di acqua.

La rottura si è verificata in via San Michele, nel tratto compreso tra la via Col di Lana e piazza Sant'Avendrace. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale. La strada è stata chiusa per alcune ore.

Sul posto sono poi arrivati i tecnici di Abbanoa. L'acqua è stata chiusa e sono iniziate le riparazioni. La strada è stata riaperta parzialmente al traffico ma l'area in cui si sta lavorando per riparare la conduttura è transennata.