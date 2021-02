Evade dai domiciliari per picchiare il vicino, arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 10 FEB - È evaso dagli arresti domiciliari per andare ad aggredire un vicino di casa a colpi di bastone, poi si è scagliato contro i poliziotti colpendoli e danneggiando anche l'auto di servizio.

Protagonista dell'episodio avvenuto nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari, Giorgio Pani, 69 anni, personaggio noto alle forze dell'ordine.

A chiamare il 113 sono stati alcuni residenti che hanno visto Pani aggredire il vicino con in mano un bastone appuntito, minacciandolo di morte. Arrivati sul posto gli agenti hanno avuto molte difficoltà a disarmare e bloccare il 69enne che si è scagliato contro di loro, danneggiando anche la Volante. Dagli accertamenti successivi è emerso che il 69enne aveva avuto una discussione con il vicino e gli aveva anche danneggiato l'auto.

È stato arrestato per evasione e danneggiamento. (ANSA).