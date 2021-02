Basket: Final 8; Pozzecco, a Milano andiamo per vincere

"Giochiamo un basket di alto livello e abbiamo vinto nove delle ultime dieci partite, voglio che giochiamo bene, che i giocatori si divertano e siano gratificati". Alla vigilia delle Final Eight di Coppa Italia in programma da domani a domenica al Mediolanum Forum di Assago, il coach della Dinamo Banco di Sardegna Gianmarco Pozzecco carica l'ambiente biancoblu. "Il mio giudizio sulla squadra non dipenderà dalla partita di venerdì, se dovessimo battere Pesaro sarà un passo in avanti, ma se dovessimo perdere non ne faremo dieci indietro", dice per togliere pressione ai giocatori in vista della sfida contro Pesaro (palla a due alle 20.45).

"Una partita non cambierà la considerazione che ho di loro", prosegue, sottolineando l'eccellente condizione di Bilan, Spissu, Gentile, Bendzius e Burnell ed elogiando chi resta in fondo alle rotazioni: Gandini, Chessa e Re. In una partita secca tutto può succedere? Per il Poz "dirlo serve solo per giustificare la sconfitta", ma lui non ama la pretattica. "I ragazzi possono reggere la pressione", arringa. "Andiamo per vincere e se dovessimo perdere ci dispiacerà".