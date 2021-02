ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Sardegna tasso di positività 0,6%

(ANSA) - CAGLIARI, 10 FEB - La pandemia miete in Sardegna altre cinque vittime (1.036 i morti in totale), ma non aumenta il tasso di positività nelle ultime 24 ore, attestatosi allo 0,6%.

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati, infatti, 161 nuovi contagi ma a fronte di ben 23.527 tamponi eseguiti. Salgono così a 39.825 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza.

Sono, invece, 365 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-6 rispetto al dato di ieri), mentre sono 32 (-5) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.915.

I guariti sono complessivamente 24.247 (+230), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono attualmente 230.

Intanto si mobilita il mondo della cultura. "Lo spettacolo dal vivo deve ripartire", chiede il neonato Cuss, acronimo di Coordinamento Unitario Spettacolo Sardegna, raggruppamento di novanta imprese e associazioni sarde dello spettacolo dal vivo, tra cui Piero Marras, Elena Ledda, Cada Die Teatro, Tazenda, Carovana Smi e Teatro e/o Musica, tutti insieme per "rispondere alla grave crisi economica che ha messo a dura prova il comparto". Oltre all'assemblea plenaria e al consiglio con 21 organismi in rappresentanza dei settori e dei territori, è stato insediato un direttivo.

Una novità assoluta in Sardegna, con l'obiettivo di diventare punto di rifermento del comparto, che occupa 6mila addetti tra artisti, maestranze e amministrativi. "Siamo preoccupati, il comparto pare non essere al centro delle attenzioni della Regione nonostante l'impatto della pandemia sui suoi lavoratori", è il timore del coordinamento. "Senza considerare l'impatto sociale e culturale per i sardi, senza una programmazione culturale da oltre tre mesi", rincarano per chiedere che "la politica sarda promuova e sostenga il riavvio delle manifestazioni di spettacolo dal vivo, nel rispetto dei protocolli di tutela della salute già messi in campo in estate, facendo investimenti e mostrando che si può fare spettacolo dal vivo in piena sicurezza". (ANSA).