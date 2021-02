Maltempo: allerta per piogge e temporali in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 FEB - Allerta meteo gialla piogge e temporali in Sardegna. L'avviso di criticità ordinaria per rischio idraulica e idrogeologica diramato dalla Protezione civile regionale, valido per tutta la giornata di mercoledì 10 febbraio, riguarda la parte occidentale dell'Isola e in particolare le aree dell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Il servizio meteo dell'Arpa Sardegna prevede precipitazioni, "anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sul settore occidentale e possibili nevicate oltre i 1200 metri.

Le tTemperature minime saranno in leggero aumento, mentre le massime stazionarie. I venti moderati da Ovest Sud-Ovest con rinforzi sulle coste e mari molto mossi o agitati". (ANSA).