Bar Brotzu e Businco riapriranno martedì 16 febbraio

(ANSA) - CAGLIARI, 09 FEB - Torneranno al lavoro il 16 febbraio i baristi che lavorano all'interno del punto ristori degli ospedali Brotzu e del Businco, a casa da novembre.

La protesta dei dipendenti, che stamattina si sono riuniti in un sit-in organizzato da UilTuCs davanti all'ospedale cagliaritano, sembra aver dato i suoi frutti. Le saracinesche dei bar delle due strutture ospedaliere riapriranno martedì prossimo. A dare la buona notizia ai lavoratori e sindacato è stato il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera Brotzu, Ennio Filigheddu, che stamane ha comunicato direttamente le novità al presidio.

"Siamo naturalmente contenti - dicono - e siamo tutti pronti per essere vaccinati al rientro al lavoro". "Ringraziamo il dott.

Filigheddu per averci dato questa buona notizia - dichiara Silvia Dessì, dirigente Uiltucs - La voce dei dipendenti che da mesi aspettavano una risposta certa, è stata ascoltata". (ANSA).