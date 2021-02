Covid: Comune Arzachena dona quattro macchinari a Assl Olbia

(ANSA) - ARZACHENA, 06 FEB - Il Comune di Arzachena consegna all'Assl di Olbia le quattro apparecchiature per la rilevazione molecolare di agenti infettivi che aveva ricevuto in donazione da un benefattore.

Il sindaco Roberto Ragnedda, presidente della conferenza socio-sanitaria gallurese, ha annunciato la conclusione della procedura di assegnazione.

Due apparecchiature saranno installate all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, una al Paolo Merlo di La Maddalena e una al Paolo Dettori di Tempio. Un quinto sarà poi destinato al Mater Olbia. "L'obiettivo è di garantire la massima fruibilità delle apparecchiature ricevute in dono per la popolazione gallurese nella lotta al Covid-19 e nella ricerca su altre patologie", dice Ragnedda. "Questi macchinari servono a ricercare materiale genetico di ventidue diversi patogeni per fare la diagnosi differenziale delle polmoniti interstiziali", afferma il commissario dell'Assl, Franco Logias. "A breve - conclude - saranno in funzione nelle nostre strutture". (ANSA).