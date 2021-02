Migranti: 94 arrivi in 24 ore nel sud Sardegna

Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste del sud Sardegna. Dopo i 47 arrivati ieri tra Sant'Antioco e Teulada, alcuni dei quali bloccati dalle motovedette della Guardia di finanza in mare e dai carabinieri mentre si allontanavano a piedi, durante la notte si sono registrati numerosi altri sbarchi lungo la spiaggia di Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi e a Sant'Antioco, sulle coste del Sulcis Iglesiente.

Sono 47 le persone arrivate durante la notte, per complessivi 94 in 24 ore circa.

Tra i migranti sette donne delle quali una incinta. Anche in questo caso sono stati impegnati i carabinieri, i militari della Guardia di finanza del Reparto operativo aeronavale e la polizia.

I migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari) dove rimarranno in quarantena. La donna incinta, invece, è stata ricoverata in ospedale.