Giulini, ora che non c'è più Spadafora vaccinati allo stadio

(ANSA) - CAGLIARI, 05 FEB - "Sono contento che Spadafora non ci sia più e che ora arrivi il governo Draghi, spero proprio che almeno i vaccinati li facciano entrare".

Lo ha detto il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, durante la presentazione dei nuovi acquisti Rugani e Asamoah, a proposito degli stadi ancora chiusi per l'emergenza Covid.

"Comunque anche se gli stadi dovessero rimanere chiusi - ha aggiunto Giulini - mi sembra che ci stiamo preparando al meglio per la prossima stagione. I segnali sono buoni anche per i diritti tv, si intravede una luce. Un po' di ottimismo per il Paese e per il mondo del calcio".

Ottimismo anche per il nuovo stadio: "Entro il primo semestre dovrebbero essere risolti gli ultimi dettagli - dice Giulini -, ci aspettiamo il bando per la realizzazione entro il 2021", ha concluso il presidente del Cagliari. (ANSA).