Finanziaria: via libera in Giunta, giovedì approda in Aula

Via libera dalla Giunta regionale alla Finanziaria 2021 da quasi nove miliardi di euro. Ora sarà trasmessa alla commissione Bilancio dove sarà esaminata martedì prossimo, mentre l'ingresso in Aula è previsto per giovedì 11 febbraio.

Si tratta, come ha spiegato l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino, di una manovra di sicurezza che ripropone soltanto le poste obbligatorie e riprende quanto già finanziato, in modo da superare l'esercizio provvisorio in scadenza il 28 febbraio.

Dopo due mesi sarà approntata una variazione di bilancio che conterrà la vera sostanza della Finanziaria 2021. Ma solo dopo che il dialogo con il Governo avrà chiarito a quanto ammonterà la compensazione delle minori entrate a causa della pandemia e del lockdown.

Intanto, però, il bilancio tecnico varato oggi dall'Esecutivo darà innanzitutto la possibilità di rifinanziare i "vecchi" provvedimenti a sostegno delle imprese colpite dalla crisi economica legata al Covid-19, e garantirà altri stanziamenti necessari: quello da 25 milioni di euro per garantire la continuità territoriale e quello di quasi 600 milioni per il fondo unico degli enti locali, e poi ovviamente i fondi per la sanità.