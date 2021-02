ANSA-IL-PUNTO/COVID: la Sardegna da lunedì di nuovo gialla

(ANSA) - CAGLIARI, 05 FEB - Come previsto, dopo due settimane in area arancione, la Sardegna torna gialla.

"Sulla base dell'ultimo monitoraggio della Cabina di Regia non sono previste nuove ordinanze del Ministro della Salute per la giornata di oggi. La Sardegna tornerà in area gialla da lunedì, allo scadere dell'ordinanza vigente", è quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Intanto salgono a 39.248 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell'isola dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 169 nuovi contagi.

In totale sono stati eseguiti 596.329 tamponi, per un incremento complessivo di 3.320 test. Si registrano cinque decessi (1.010 in tutto). Sono, invece, 403 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+5 rispetto al dato di ieri), mentre sono 29 (+1) i pazienti in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 23.303 (+217).

E domani arriva a Nuoro e nei Comuni della provincia la campagna "Sardi e sicuri", promossa dalla Regione in collaborazione con il microbiologo Andrea Crisanti, accademico dell'Università di Padova, per testare la popolazione con tamponi anti-covid.

"Domani - afferma l'assessore della Sanità, Mario Nieddu - si terrà la seconda tappa della più grande operazione di screening mai realizzata nell'Isola a contrasto del virus. Un'opportunità per il territorio del Nuorese dove, con la collaborazione di tutta la popolazione, puntiamo a eseguire tra i 75mila e i 100mila tamponi".

Sul fronte vaccini, si va verso un accordo per rafforzare lo schieramento del personale che sta dando una grande mano all'attuazione del piano regionale di vaccinazioni. L'Ats ha richiesto all'assessorato della Sanità l'autorizzazione per sostenere la spesa delle prestazioni aggiuntive con un aumento delle tariffa oraria per il personale medico e infermieristico, secondo quanto previsto dalla Legge Finanziaria per l'anno 2021 (l. n. 178/2020), impegnato nella somministrazione di vaccini quale misura di contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. (ANSA).