Vaccini: entro marzo in Sardegna 143mila dosi AstraZeneca

(ANSA) - CAGLIARI, 04 FEB - Entro marzo dovrebbero essere consegnate all'Italia 5,3 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca. Per la Sardegna, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti dell'assessorato alla Sanità, dovrebbero esserne riservate il 2,7%. Complessivamente si tratta di circa 143mila dosi e la pianificazione degli invii sarà settimanale. Anche in questo caso sarà di volta in volta conservato il 50% delle fiale per garantire la seconda inoculazione.

Con il farmaco Astrazeneca si aprirà la fase 3 della vaccinazione che riguarderà personale scolastico e forze dell'ordine sotto i 55 anni, e che si sovrapporrà al termine della fase 1 ancora in corso. (ANSA).