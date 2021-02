Preleva 800 ricci durante fermo, multa e sequestro pescato

(ANSA) - SASSARI, 04 FEB - La Guardia costiera di Porto Torres ha sorpreso e sanzionato un pescatore di frodo di ricci di mare che, alla Marina di Sorso, aveva pescato circa 800 esemplari, pronti per essere messi in vendita. I ricci sono stati sequestrati e rigettati in mare da una motovedetta della stessa Guardia costiera, in linea con quanto prescrive la legge a tutela dell'ecosistema marino. In questo periodo dell'anno la pesca dei ricci è vietata dalle norme regionali. I militari, guidati dal comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres, Gianluca Oliveti, stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare il rispetto delle norme su tutta la filiera ittica del territorio. (ANSA).