Perseguita la ex e il nuovo compagno della donna, denunciato

(ANSA) - CAGLIARI, 04 FEB - Ha perseguitato la ex e il nuovo compagno della donna, pedinandoli e appostandosi vicino alla loro abitazione. Un 69enne di Carbonia, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per stalking.

Vittima una donna di 64 anni e l'attuale compagno, un 74enne.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 69enne nonostante le denunce già presentate a suo carico e nonostante un periodo di custodia cautelare in carcere, ha continuato a perseguitare la coppia.

Dal mese di settembre dello scorso anno non ha mai smesso di tormentarli, pedinandoli e appostandosi vicino alla loro abitazione. La coppia si è quindi rivolta nuovamente ai carabinieri. Per il 69enne è scattata una denuncia. Nei suoi confronti è stato emesso un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. (ANSA).