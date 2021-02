Migranti: primi sbarchi 2021 nel sud Sardegna,arrivati in 18

Riprendono le traversate in mare sulla tratta Algeria-Sardegna e si registrano i primi sbarchi di migranti nel sud dell'isola nel 2021. Tra ieri sera e questa mattina sono arrivati 18 algerini. Il primo arrivo è stato registrato intorno alle 20 a Sant'Antioco. Otto stranieri sono stati bloccati dai carabinieri mentre camminavano verso il centro. Probabilmente poco prima avevano raggiunto la costa a bordo di un barchino che hanno poi abbandonato. I migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove rimarranno in quarantena per effetto delle misure di contenimento del Covid.

Il secondo sbarco è avvenuto questa mattina in località Porto Budello a Teulada. Dieci, in questo caso, gli algerini bloccati dai carabinieri di Giba e Teulada. Anche questi stranieri sono stati trasferiti a Monastir.