Migranti: in 29 su 3 barche in Sardegna, anche donna incinta

Non si fermano gli arrivi di migranti nel sud Sardegna, ripresi in queste ore anche grazie alle condizioni meteomarine più miti. Dopo i 18 algerini bloccati dai carabinieri tra ieri sera e questa mattina a Sant'Antioco e Teulada, le motovedette della Guardia di finanza hanno intercettato altri tre barchini a largo delle coste dell'Isola.

La prima imbarcazione con sei migranti a bordo è stata bloccata a largo dell'Isola di Vacca intorno alle 12. Gli algerini sono stati scortati dalle Fiamme gialle fino al porto di Sant'Antioco. Un'altra imbarcazione è stata intercettata dal guardacoste "Casotti" delle Fiamme gialle del Reparto operativo aeronavale di Cagliari a largo di Teulada: a bordo 11 algerini che saranno trasferiti in porto a Sant'Antioco. Stessa sorte per il barchino che il mezzo navale delle Fiamme gialle ha raggiunto sempre nella stessa zona: in questo caso sono state recuperate 12 persone tra cui donna incinta.