In un glossario le parole giuste per parlare di migrazione

Piccolo glossario della migrazione: si chiama così la nuova pubblicazione dell'Associazione Socialmed realizzata nell'ambito del progetto "MigraRE - Sardegna chiama Africa". Rivolto a tutti gli studenti delle scuole isolane, il libro intende fornire parole e definizioni capaci di definire al meglio un fenomeno così complesso. Per rendere la ricerca più agevole, il piccolo glossario offre una serie di "parole chiave" ordinate alfabeticamente le voci.

"Il glossario - sottolinea Alessandro Aramu, presidente dell'Associazione - contiene parole comuni associate con la migrazione, i rifugiati e l'asilo da utilizzare in classe. Proporrò all'Ufficio Scolastico regionale una collaborazione per fornire questo piccolo strumento a tutti gli studenti delle scuole dell'isola. Molti insegnanti hanno già avanzato una richiesta in tal senso e mi fa piacere che ci sia la sensibilità e il desiderio di fornire ai ragazzi il significato corretto di termini che a volte vengono usati in modo inappropriato e persino con un'accezione negativa".

Il progetto, della durata di tre anni, mira a promuoveRE accoglienza, solidarietà, comprensione e rispetto di culture diverse.