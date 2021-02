Due incidenti in poche ore a Cagliari, due feriti gravi

Due gravi incidenti stradali si sono verificati questa mattina a Cagliari a distanza di poche ore l'uno dall'altro: due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso. L'ultimo incidente, in ordine di tempo, è avvenuto in viale Poetto. Si sono scontrate una moto e un'auto all'altezza dell'incrocio con via S'Arrulloni. Ad avere la peggio è stato il centauro che a causa del violento impatto è stato sbalzato dalla due ruote, finendo sull'asfalto. Il motociclista è stato soccorso dal 118 e trasportato al Brotzu con un trauma facciale e cranico e sospette fratture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si stanno occupando dei rilievi e di far defluire il traffico.

Poche ore prima un altro incidente si è verificato all'incrocio tra via Flavio Gioia e via Torricelli. Si sono scontrate una Renault Clio, condotta da una 34enne e con a bordo un'altra persona e una Mercedes classe A guidata da una 47enne. Il passeggero delle Clio è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, ferita anche la conducente della Mercedes. Anche in questo caso sul posto, insieme ai vigili del fuoco e al 118, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.