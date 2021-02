Covid: screening scuole Tortolì, negativi tutti i 1.526 test

Gli screening per monitorare la diffusione del Covid tra gli studenti e il personale scolastico degli istituti superiori di Tortolì si sono conclusi con un risultato incoraggiante: su 1526 tamponi rapidi messi a disposizione dal Comune, non è stata riscontrata alcuna positività al virus.

Grande soddisfazione per l'amministrazione comunale della cittadina ogliastrina per il lavoro svolto sotto la regia del Servizio di Igiene Pubblica e dell'Usca, in collaborazione con i dirigenti scolastici. "C'è stata grande adesione allo screening e questo è un importante risultato per un rientro a scuola in sicurezza" ha detto il sindaco di Tortolì Massimo Cannas che ha ringraziato da parte dell'amministrazione comunale "il responsabile dell'Usca Nataliano Meloni, il direttore del Servizio di Igiene Pubblica Ugo Stocchino, i medici gli operatori sanitari, i dirigenti scolastici, i volontari della protezione civile e i dipendenti comunali che hanno collaborato alla campagna".