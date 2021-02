Un bando per l'uso delle palestre scolastiche a Olbia

"Un bando per consentire l'uso delle palestre scolastiche alle società sportive che necessitano di uno spazio in cui allenarsi". Lo annuncia l'assessora dello Sport del Comune di Olbia, Monica Fois. "L'amministrazione comunale cerca soluzioni per andare incontro alle esigenze degli sportivi olbiesi", assicura l'assessora. "È un periodo difficile per le società sportive - afferma Fois - le palestre come molte aziende sono chiuse da tanto e chi non ha una propria struttura soffre ancora di più".

Sottolineando l'importanza dell'attività sportiva "per la salute psico-fisica", la delegata della giunta Nizzi spiega che "abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici di mettere a disposizione le palestre dei loro istituti". L'obiettivo è "procedere con un bando e offrire la possibilità alle società che hanno i requisiti di partecipare e assicurarsi, nel rispetto delle norme anti Covid, uno spazio per gli allenamenti", prosegue l'assessora. "Ci sono già state delle adesioni - conclude Fois - speriamo che altri aderiscano e predisporremo il bando in base alle palestre disponibili".