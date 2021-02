Sardegna, patto per piano sviluppo sostenibile Agenda 2030

Intesa tra Università di Cagliari e Regione Sardegna per l'elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SrSvs) dell'Agenda Onu 2030 che ha 17 obiettivi e 169 traguardi su questo tema. Il patto, della durata di cinque anni, affianca la cabina di regia istituzionale e il coinvolgimento delle istituzioni locali attraverso i tavoli territoriali e la costituzione di un Forum regionale. In particolare è prevista anche l'istituzione di premi per tesi di laurea e borse di dottorato di ricerca, il supporto agli enti locali impegnati in politiche di sostenibilità e alle imprese innovative nell'implementazione di soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, valorizzando le buone pratiche in essere.

"La Regione Sardegna è impegnata nell'elaborazione della SrSvs, individuando obiettivi che possano conciliare prosperità e benessere e meccanismi per integrare la tutela dell'ambiente, l'inclusione sociale, la salute, la crescita personale e collettiva, come base per uno sviluppo economico - ha spiegato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis - In questo modo, il quadro strategico si potrà avvalere del contributo della società civile, del terzo settore e soprattutto della ricerca scientifica, oltre che della funzione formativa svolta dall'università, sia attraverso l'attività di ricerca che mediante l'attività didattica e formativa, che consente di trasmettere il sapere alle giovani generazioni destinate ad essere protagoniste delle scelte future".

"La firma di oggi è una nuova conferma dell'impegno avviato da tempo per sostenere gli obiettivi strategici dell'ateneo cagliaritano a favore dello sviluppo sostenibile e per il raggiungimento degli scopi indicati nell'Agenda 2030 dell'Onu - ha spiegato Maria Del Zompo, Rettrice dell'Università di Cagliari - Si tratta di un impegno che l'Ateneo porta già avanti nella didattica, nella ricerca e nella terza missione. Sono convinta che questa è l'unica strada percorribile per garantire uno sviluppo alla nostra società".

Agenda 2030 ha da raggiungere entro appunto il 2030, obiettivi che riguardano tutti i Paesi e tutti i cittadini: implementazione di azioni di contrasto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici; diffusione di buone pratiche di sostenibilità ambientale in materia di 'Green public procurement' (Gpp); diffusione della cultura dell'educazione ambientale attraverso studi, programmi, progetti; promozione e realizzazione di azioni per mantenere, valorizzare e accrescere la conoscenza e la conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici; promozione della conoscenza e sviluppo di piani e programmi per la gestione integrata delle risorse ambientali e urbane; rafforzamento della governance tra soggetti pubblici e privati.