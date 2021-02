Libano: passaggio consegne tra Brigata Sassari e Taurinense

Passaggio di consegne in Libano tra la Brigata Sassari e la Brigata alpina Taurinense al comando della missione di pace Onu nel settore ovest di Unifil, coordinando 3.800 caschi blu di 16 Paesi. Il mandato affidato ai 450 "Dimonios" della "Sassari", è consistito nel garantire il rispetto della risoluzione 1701 dell'11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che prevede il monitoraggio della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, l'assistenza al governo libanese nell'esercizio della propria sovranità sul territorio e nel garantire la sicurezza dei propri confini, in particolare dei valichi di frontiera con lo Stato di Israele.

"Un ringraziamento alla Brigata Sassari che ha assolto in maniera esemplare e con grande professionalità il mandato affidato nel rispetto della risoluzione 1701 dell'11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU" - ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in occasione del passaggio di consegne - In questi mesi, consapevoli dei rischi legati al Covid, i militari della Brigata Sassari, guidati dal Generale Andrea Di Stasio, hanno lavorato con grande impegno e determinazione affinché la loro presenza fosse percepita quale determinante fattore di stabilità per il Sud del Libano".

IL sottosegretario ha anche evidenziato le "eccellenti capacità e spirito di collaborazione" dimostrate dai fanti della Brigata "in occasione della tragica esplosione al porto di Beirut, quando un loro convoglio è entrato immediatamente nella capitale e nell'area portuale per soccorrere i feriti, prestare aiuto al personale nazionale e delle Nazioni Unite e supportare le forze armate libanesi nelle operazioni di rimozione delle macerie".

"Al generale Di Stasio e a tutto il suo personale va il sentito ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto in questi mesi - ha concluso Calvisi - Al Generale Davide Scalabrin e a tutti gli uomini e le donne della Brigata alpina "Taurinense", da oggi al comando del Settore Ovest di Unifil e della Joint Task Force italiana in Libano, rivolgo l'augurio di buon lavoro".