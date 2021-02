Consegna droga a domicilio usando il monopattino, arrestato

Consegnava le dosi di droga direttamente a domicilio spostandosi con un monopattino. Un ventenne è stato arrestato dalla polizia a Cagliari per detenzione e spaccio di droga. Gli agenti della squadra volante tenevano da diverso tempo sotto controllo il 20enne, sapevano che era coinvolto nello spaccio di droga e che le dosi venivano recapitate direttamente a casa dei clienti. Ieri sera lo hanno visto transitare in via Bonn con il monopattino e lo hanno bloccato poco dopo mentre parlava con due persone.

Perquisendolo, i poliziotti hanno trovato nella tasca del pantalone una bustina con poco più di un grammo di marijuana. Ispezionata anche la sua abitazione dono sono stati trovati altri 18 grammi di 'erba' e denaro contante.