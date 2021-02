Sciopero trasporto pubblico locale lunedì 8 anche nell'Isola

Lunedì 8 febbraio scioperano anche in Sardegna i lavoratori del comparto del trasporto pubblico locale. Uno stop di quattro ore che potrebbe creare disagi soprattutto per gli studenti pendolari, appena rientrati in classe e che usufruiscono degli orari di ingresso scaglionati. L'astensione dal lavoro è stata proclamata dalle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, "per l'indisponibilità delle associazioni datoriali a rinnovare il contratto nazionale, scaduto ormai da tre anni" Secondo il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu, le associazioni datoriali "non solo, rifiutano un confronto sul rinnovo del contratto ma, indugiano anche sulla indispensabile riorganizzazione del settore che, a seguito dell'emergenza sanitaria, dovrà soddisfare una nuova domanda di mobilità. Non si tratta solo della sacrosanta rivendicazione di adeguamento salariale ma - aggiunge - di adeguare le norme indispensabili per una migliore garanzia e sicurezza all'interno dei mezzi di trasporto e nelle stazioni, scongiurare il rischio di aggressioni nei confronti del personale viaggiante, garantire dignità e giusta considerazioni per tutti gli addetti che, in piena pandemia, hanno garantito quotidianamente un servizio pubblico essenziale".