Basket: Champions; Dinamo con Nymburk, Bamberg e Saragozza

(ANSA) - SASSARI, 02 FEB - Sono Nymburk, Bamberg e Saragozza le avversarie che la Dinamo Banco di Sardegna ha pescato dall'urna dei playoff di Champions League.

Cechi, tedeschi e spagnoli sono avversari già incrociati dalla Dinamo: Saragozza nelle Last 32 di Eurocup del 2015-16, Bamberg in Eurocup nel 2014 e in Eurolega nel 2015, Nymburk in Champions nel 2017.

Le prime due accederanno alla Final Eight di maggio, la cui sede è ancora da assegnare. "Siamo abbastanza contenti del sorteggio", commentano il general manager Federico Pasquini e l'assistant coach Edoardo Casalone.

"Nymburk non va sottovalutata, giocarci contro è sempre dura", dicono, passando in rassegna le formazioni del Gruppo L.

"Bamberg ha caratteristiche diverse dalle nostre e potrebbe soffrire il nostro post basso e Saragozza ha tanti ottimi giocatori, segna tanto, saranno partite divertenti". (ANSA).