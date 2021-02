ANSA-IL-PUNTO/COVID: ricorso Tar, Sardegna resta arancione

(ANSA) - CAGLIARI, 02 FEB - Nella giornata in cui si registra un crollo dei nuovi contagi, solo 71, con un tasso di positività del 2%, il Tar respinge il ricorso della Regione e la Sardegna resta in zona arancione.

Così hanno deciso i giudici amministrativi respingendo il ricorso presentato dalla Giunta Solinas contro l'ordinanza firmata il 22 gennaio dal ministro della Salute Roberto Speranza che aveva riclassificato l'Isola "costretta" a misure più restrittive per il contenimento della diffusione del Covid. Il provvedimento arriva con un decreto monocratico del presidente del Tar, Dante d'Alessio, a fronte dell'istanza urgente presentata dai legali della Giunta che avevano chiesto una decisione immediata ancor prima della discussione della richiesta cautelare fissata per il 17 febbraio.

Nessun dato o parametro "erroneo" e nessuna "valutazione discrezionale ed immotivata degli organi tecnici" del ministero ma una classificazione del rischio "frutto dell'applicazione di numerosi criteri, per lo più automatici, elaborati con un algoritmo, che sono stati scelti per monitorare l'andamento dell'epidemia e riguardano diversi ambiti - scrive il presidente del Tar nel decreto - in particolare per la Regione Sardegna, nel periodo di rilevazione, erano risultati peggiorati quattro indicatori importanti: la percentuale di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, l'incidenza dei casi attivi ogni 100.000 abitanti, l'andamento dei focolai e la completezza e la velocità di trasmissione dei dati".

"Rispetto la sentenza del Tar, come ogni altro pronunciamento della Magistratura - commenta il presidente della Regione Christian Solinas - ma sono certo che le ragioni della Sardegna fossero prevalenti sulle argomentazioni puramente tecnicistiche e farisaiche avanzate dal Ministero. Abbiamo condotto una battaglia difficile, ma sono orgoglioso di avere difeso gli interessi legittimi della Sardegna, che faremo emergere anche nella discussione di merito".

Intanto l'unità di crisi regionale registra 8 decessi (994 in tutto). Sono 430 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9 rispetto al dato di ieri), mentre sono 34 (-5) i pazienti in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 22.312 (+527). (ANSA).