Torna il Babel festival, voce alle minoranze linguistiche

(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - Ritorna il Babel Film Festival. È online il nuovo bando di iscrizione alla settima edizione del concorso cinematografico internazionale che dà voce alle minoranze linguistiche del mondo.

Le domande scadono il 30 giugno. Organizzano la Società Umanitaria-Cineteca Sarda, l'Associazione Babel e Areavisuale.

Il bando di iscrizione è destinato esclusivamente alle produzioni in lingue minoritarie.

Un impegno culturale quello del BFF e dei suoi tre direttori artistici, Antonello Zanda, Tore Cubeddu e Paolo Carboni, attestato negli anni anche dai riconoscimenti a livello internazionale e nazionale.

Sono stati 113 i lavori presentati nella scorsa edizione e gli organizzatori prevedono una folta adesione anche per quest'anno.

Il Babel oltre alle proiezioni delle opere in concorso dà spazio anche a masterclass, incontri con esperti del settore del cinema e delle minoranze linguistiche, concerti e spettacoli.

Sono due le sezioni principali: la sezione Ufficiale che accoglie film parlati nelle lingue minoritarie con una percentuale superiore al 50% e le sezioni collaterali. La Giuria assegnerà i premi per miglior lungometraggio (documentario o fiction di durata superiore ai 45 minuti), miglior cortometraggio fiction (non superiore a 45 minuti di durata), miglior documentario corto (non superiore a 45 minuti di durata). Sono previsti altri premi. Nel programma del Babel 2021 ci sarà anche l'opera vincitrice del concorso Kentzeboghes per progetti cinematografici nelle lingue e dialetti della Sardegna, promosso dall'Associazione Culturale Babel, in collaborazione con Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari, Ejatv, Areavisuale Film e Associazione Boxis. (ANSA).