Sospetta meningite, marittimo evacuato da nave crociera

Evacuazione medica a bordo della nave da crociera Costa Firenze, questa notte, a circa 1.5 miglia ad est del porto di Arbatax, in Ogliastra, sulla Sardegna orientale. La nave, in navigazione sottocosta a causa delle avverse condizioni meteo marine, ha richiesto l'evacuazione per un proprio componente dell'equipaggio di nazionalità rumena che ha mostrato dei sintomi riconducibili a meningite. La richiesta di soccorso è stata accolta dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Arbatax che ha disposto l'intervento della motovedetta CP 2091, che ha effettuato il trasbordo. Una volta rientrati nel porto di Arbatax gli uomini della Capitaneria hanno affidato il marittimo alle cure del personale del 118 che ha trasferito il paziente all'ospedale civile di Lanusei.