Scuola: sciopero liceo Cagliari contro ingresso posticipato

Assenti alla ripresa delle lezioni in aula per contestare il nuovo orario posticipato di un'ora. Ricomincia così la scuola in presenza al liceo scientifico Pacinotti di Cagliari: molti studenti hanno aderito allo sciopero e minacciano di farlo anche domani se non ci dovessero essere correttivi. Una lettera è stata inviata al prefetto di Cagliari e alla dirigente scolastica. La controproposta è l'ora di lezione ridotta a cinquanta minuti.

"L'orario di conclusione - scrivono i ragazzi - comporta lo sfasamento delle abituali fasi della restante parte di giornata, con particolare riferimento agli studenti che frequentano le sezioni a 'settimana corta': non escono da scuola prima delle 15. Ciò riguarda: il rientro a casa, il pranzo, il tempo da dedicare allo studio, allE famiglie e la conseguente rinuncia alle personali attività extracurriculari (sportive e integrative allo studio), su cui è stato precedentemente fatto un investimento economico da parte delle famiglie".

Gli studenti più colpiti sono - si legge nella comunicazione - i pendolari, quasi la metà degli iscritti.