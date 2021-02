Scuola: Cagliari, anche alpini contro assembramenti studenti

(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - Copricapo con la caratteristica penna. E tricolore nella divisa gialla e blu. Anche gli alpini in trincea da questa mattina contro gli assembramenti davanti alle scuole di Cagliari.

"Abbiamo riscontrato - ha spiegato Francesco Pittoni, rappresentante dei volontari alpini in Sardegna, di turno insieme al collega Mario Sumatra all'esterno dell'istituto professionale Pertini - molta collaborazione da parte dei ragazzi. Abbiamo dato indicazioni, suggerito ad alcuni di non stare troppo ravvicinati e ad altri di sistemarsi meglio la mascherina. Ma ci sembra che i ragazzi avessero già le idee chiare sul comportamento da adottare".

Prima di prendere servizio i volontari sono stati ricevuti dalla dirigente scolastica Anna Maria Maullu. "Una bella accoglienza - hanno spiegato gli alpini - ci sono state fornite alcune indicazioni utili per operare al meglio".

In strada per combattere il Covid: saranno nelle scuole cagliaritane anche nei prossimi giorni. Anche un modo per promuovere il volontariato. "Anche i giovanissimi - ha detto Pittoni - sono benvenuti". (ANSA).