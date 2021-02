Polizia: neo questore Nuoro, "torno dove tutto è iniziato"

(ANSA) - NUORO, 01 FEB - Il nuovo questore di Nuoro Alfonso Polverino, 56 anni, ha preso servizio stamattina nel capoluogo barbaricino, incontrando i giornalisti in Questura.

Per lui si tratta di un ritorno nella città dove il suo percorso nella Polizia di Stato è iniziato, nel 1989, quando proprio a Nuoro aveva ricoperto la carica di vice capo della Squadra Mobile ed era stato dirigente del nucleo prevenzione crimine Sardegna.

"E' stata un'emozione tornare dove sono partito 30 anni fa e rivedere le persone di cui ho un ricordo molto bello. Del nuorese riconosco il rigore comportamentale: è gente che ti guarda ti pesa e infine riconosce il tuo valore stabilendo relazioni vere non costruite - ha raccontato il neo Questore - Da questa terra non me ne sono più andato: oltre alla mia carriera ho costruito anche la mia famiglia e posso di re che la Sardegna insieme a Napoli, dove sono nato, è la mia seconda casa".

Per il dirigente della Polizia rispetto a quel lontano 1989 tutto è cambiato: "Erano gli anni dei sequestri di persona in cui Nuoro aveva una attenzione mediatica nazionale. Quel reato che fortunatamente non esiste più. Ora ci troviamo in un momento non facile, nel mezzo di una pandemia e per tutto questo anno ci troveremo ad affrontare oltre ai problemi sanitari quelli economici e sociali. Per questo è nostro compito essere un punto di riferimento, in modo che i cittadini del territorio si sentano al sicuro".

Polverino prende il posto di Massimo Colucci, 62 anni andato in pensione. Nel 2018 ha ricoperto la carica di vice questore vicario della Questura di Cagliari dove era già stato dal 2007 al 2016 per dirigere la Digos. Si è laureato in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli nel 1987. Nel 1990 ha superato il concorso di abilitazione alla professione forense.

Nello stesso anno ha superato anche il concorso per vice consigliere di Prefettura. Diverse le tappe nella sua carriera all'interno della Polizia di Stato oltre a quelle sarde: da Firenze a Verona a Genova, dove negli ultimi anni ha guida il Compartimento della Polizia ferroviaria. (ANSA).