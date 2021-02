In auto con mazza ferrata e roncola, nei guai un 49enne

In auto nascondeva una mazza ferrata, una roncola, una spranga in ferro e una mazza da baseball: i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno denunciato un 49enne, già noto alle forze dell'ordine, per porto di oggetti per offendere.

L'uomo è stato fermato per un controllo mentre transitava a bordo della propria auto, una Peugeot 106, in via Parigi a Quartu. I carabinieri hanno perquisito la vettura, trovando le armi che sono state sequestrate. Al 49enne è stata anche contestata la guida senza patente perché non l'ha mai conseguita. Anche l'auto era sprovvista di copertura assicurativa ed è stata sequestrata.