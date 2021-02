Covid: tre sedi scuola Cagliari chiuse per docente positivo

(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - In via precauzionale e in attesa delle indagini epidemiologiche, sino a venerdì 12 febbraio resteranno chiusi i locali scolastici delle classi 3C, 4B, 5A, 5B, del plesso Collodi, della classe 5A del plesso San Michele e delle classi 4A e 5A del plesso Italo Stagno, della Direzione Didattica Statale Is Mirrionis. Conseguentemente, sono temporaneamente interrotte le attività didattiche in presenza e verrà fatta la sanificazione dei locali.

A disporlo il sindaco Paolo Truzzu, che a seguito della segnalazione a firma della dirigente scolastica che segnalava un caso di positività al Covid-19 di un docente che svolge attività didattiche in queste classi, ha emanato l'ordinanza n. 7/2020.

Un provvedimento dettato dall'esigenza, si legge in una nota dell'amministrazione, di "garantire la salute del personale docente, non docente e degli studenti frequentanti gli stessi edifici". (ANSA).