Cagliari: preso Rugani ora tutto su Schone

(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - Daniele Rugani, classe 1994, sette presenze in Nazionale tra il 2016 e il 2018, è il colpo del Cagliari nell'ultima giornata del calciomercato invernale.

Arriva in prestito secco dalla Juventus che, per questa stagione, lo aveva dato temporaneamente in Francia al Rennes.

Una mossa a sorpresa visto che l'obiettivo numero uno era un centrocampista che rimpiazzasse almeno numericamente le uscite di Oliva al Valencia e di Caligara all'Ascoli.

Acquistato - ma sarà messo a disposizione della Primavera - anche l'attaccante polacco, classe 2002, Jakub Sangowski dal Sosnowiec.

Via anche Ounas dopo sette partite, rientrato per fine prestito al Napoli e poi girato all'ultimo al Crotone. Il Cagliari chiude la sessione con gli arrivi di Nainggolan, Calabresi, Duncan, Deiola e Rugani. In più c'è lo svincolato Asamoah. Sono andati via invece Pisacane, Faragó, Ounas, Pinna, Caligara e Oliva.

A questo punto il Cagliari potrebbe puntare sullo svincolato Schone, ex Genoa, danese protagonista nelle passate stagioni in Champions con la maglia dell'Ajax. (ANSA).